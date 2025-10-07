Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din municipiul Roman, a fost reținut de polițiști după ce rezultatele de laborator au confirmat că în urmă cu câteva zile a condus un autoturism deși se afla sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, conform Agerpres.



Potrivit unor surse din cadrul anchetei, bărbatul este șeful secției de psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență (SMU) Roman.



Polițiștii au fost sesizați, pe 3 octombrie, de către o femeie din municipiul Roman, cu privire la faptul că bărbatul are un comportament în trafic ce poate genera un eveniment rutier.

„Polițiștii au identificat persoana reclamată, ca fiind un bărbat în vârstă de 44 de ani, din municipiul Roman. În urma testării conducătorului auto cu aparatura din dotare, au rezultat indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest. Acesta a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice. Buletinul de analize toxicologice a confirmat prezența în organism a substanțelor psihoactive și a băuturilor alcoolice”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, inspectorul principal Ramina Ciofu.



Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și este cercetat pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzut cu închisoare până la cinci ani.