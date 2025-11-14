Potrivit acesteia, singurele informații disponibile în acest moment provin din spațiul public, însă gravitatea situației impune o evaluare rapidă. „Vom face de urgență o ședință (…) pentru a analiza datele în vederea unei autosesizări, având în vedere că sedarea profundă este dată de medicul ATI”, a precizat Poiană.

”Informațiile pe care le avem la ora actuală sunt din spațiul public. Vom face de urgență o ședință a Biroului Consiliului Municipal al Colegiului Medicilor din Municipiul București pentru a analiza datele în vederea unei autosesizări, având în vedere că sedarea profundă este dată de medicul ATI. Acum facem ședință, informațiile au apărut în spațiul public aseară. Dimineață am stabilit să ne întâlnim Biroul Executiv al Consiliului Municipal al Colegiului Medicilor din Municipiul București pentru a decide sesizarea, având în vedere că sedarea profundă este dată de un medic ATI.”

Reprezentanții Colegiului Medicilor au stabilit că se vor reuni încă din dimineața zilei de vineri pentru a decide pașii procedurali necesari în acest caz.

Tragedia a avut loc joi, când copilul a suferit un stop cardio-respirator în timpul unei proceduri într-o clinică stomatologică. Manevrele de resuscitare nu au reușit să îi salveze viața. Ancheta privind circumstanțele exacte ale incidentului este în curs.

Controverse URIAȘE în cazul fetiței care a murit la stomatologie. Indicatori alarmanți în fișa de analize, de ce medicii au realizat anestezia? – DOCUMENT