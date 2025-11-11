Până acum, îndrumările CIO pentru sporturile olimpice au fost că femeile transgender pot concura cu niveluri reduse de testosteron, dar lăsau la latitudinea fiecărui sport individual să decidă. Acest lucru urmează să se schimbe acum sub noua președintă, Kirsty Coventry, care a promis să protejeze categoria feminină.

Directorul medical și științific al comitetului, Dr. Jane Thornton, a prezentat săptămâna trecută membrilor CIO, la o reuniune de la Lausanne, concluziile inițiale ale unei analize științifice privind problemele atleților transgender și ale atleților cu diferențe de dezvoltare sexuală (DSD) care concurează în sportul feminin.

Unele sporturi, precum atletismul și înotul, au interzis deja participarea la competiții feminine a sportivilor care au trecut de pubertatea masculină, dar altele, inclusiv fotbalul, nu au făcut-o.

Noua politică va acoperi probabil și sportivele cu DSD (diferențe de dezvoltare sexuală) – cele care au fost crescute ca fete de la naștere, dar au cromozomi masculini și niveluri masculine de testosteron.

Această acțiune vine în urma controversei uriașe de la turneul de box de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, când două boxere, Imane Khelif din Algeria și Lin Yu-Ting din Taiwan, au câștigat medalii de aur, în ciuda faptului că fuseseră descalificate de la Campionatele Mondiale din anul precedent pentru că nu ar fi îndeplinit criteriile de eligibilitate privind genul.

