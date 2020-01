Schimbare! Amenzi aspre pentru scandalagiii din blocuri, iar polițiștii pot intra în apartament fără acordul proprietarului

Prin noua lege, polițiștii vor căpăta mai multă putere. Vor putea intra în locuința unui suspect fără acordul proprietarilor, iar refuzul de legitimare va fi sancționat cu o amendă de trei ori mai mare ca în prezent.

Persoanele care fac scandal sau organizeaza petreceri in timpul noptii sau in timpul orelor de liniste vor fi cel mai aspru sanctionate. In cazul lor, amenda poate fi alternata si cu ore de munca in folosul comunitatii.

Noile schimbări vizează și atribuțiile polițiștilor. Vor putea intra în locuința unui suspect fără acordul proprietarilor. Oamenii legii vor avea dreptul să ducă la secție o persoană care nu vrea să se legitimeze.