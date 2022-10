„Medicamentul luat de Simona este inclus la hormoni și factori de creștere. Este o substanță care stimulează secreția de hormoni. Ca atare, se intensifică procesele metabolice și ajută sportivii în susținerea efortului. Are efect energizat, însă nu toți sportivii beneficiază de efectele acestei subtanțe. De exemplu, la box, haltere sau judo nu are efecte, dar totuși oferă rezistență la efort. Nu pot să spun că Simona a luat în scop de dopaj acest medicament, noi am primit informații de la Consiliul Internaținoal Antidoping, dar e strict confidențial”, a declarat Gabriela Andreiașu în emisiunea „Controversat”.

Pompiliu Popescu: „Medicamentul nu a fost administrat din greșeală!”

Fostul medic al naționalei de fotbal a României, Pompiliu Popescu, se declară ferm convins că substanța nu a fost din greșeală administrată, ci numai cu bună știință.

„Din greșeală nu poate fi administrată această substanță. Această substanța nu se poat adminstra acidental, ci în mod voit, pentru că e un emdicament care sporește hemoglobina în corp, deci oxigenează mușchii. Că a fost introdusă de cei din staff sau alticinvea, asta e. Nu se pot face terapii cu ea. Acest medicament este administrat pentru boli de cancer, leucemii și boli renale, atunci când globulele roșii scad, iar aportul de oxigen în sânge nu este sufucient.

El e un medicament. Pentru singurul fapt că ajungi la el și faci tratament, trebuie să soliciți o execpție terapeutică. E nevoie să completezi un formular cu cel puțin 21 de zile înainte de începerea unei competiții. Totuși, trebuie spus că nu este un supliment alimentar, ci este vorba de a câștiga potență fizică pentru sportivul respectiv. Există posibilitatea ca altcineva să fi ajuns să o dopeze pe Simona, dacă ea spune că nu știe ce și când a luat”, a declarat medicul sportiv Pompiliu Popescu în emisiunea „Controversat”.

Ilie Năstase: „Probabil că medicul nu știa că e interzisă substanța aceasta”

Fostul mare tenismen Ilie Năstase susține că există posibilitatea ca medicul care i-a administrat Simonei medicamentul să nu fi știut la momentul acela că resepctiva substanță este interzisă.

„Ea spune că nu știe că a luat și ce anume a luat. Așteptăm să vedem ce s-a întâmplat concret. Cred că a fost o greșeală a medicului din staff. Ea a fost accidentată foarte des, i s-au dat o grămadă de medicamente. Dacă a luat un medicament care se afla pe lista celor interzise, atunci nu e vina ei. Se poate ca medicul să nu fi știut că acel medicament era interzis. A fost și domnișoara Williams depistată cu substanțe, dar nu s-a spus nimic pentru că sponsorul ar fi plecat”, a declarat Ilie Năstase în emisiunea „Controversat”.