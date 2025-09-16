Peste zece persoane au fost implicate într-o bătaie, seara trecută, în Ploiești, în cartierul Bariera București. Momentan, nu este clar de la ce a pornit conflictul, polițiștii confirmând pentru Observatorul Prahovean demararea cercetărilor.

După ce și-au împărțit pumni și picioare, atât victimele, cât și agresorii s-au urcat în trei mașini și au plecat în viteză, îndreptându-se spre ieșirea din municipiu. Un martor a surprins, de la balcon, întregul moment și a publicat imaginile pe Facebook.

Nu este exclus ca persoanele care s-au bătut seara trecută pe Bulevardul București din Ploiești să fie suporteri, având în vedere că totul s-a petrecut după terminarea meciului Petrolul-Dinamo, considerat cu grad ridicat de risc.

Sâmbătă, un conflict sângeros petrecut în plină stradă la Craiova a șocat întreaga țară. Un bărbat a murit, iar alți patru au fost grav răniți în urma unui conflict extrem, în care s-au folosit bețe, cozi de lopeți și arme albe.

