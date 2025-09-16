Scandal nocturn la Ploiești, tras la indigo după răfuială mortală de la Craiova - VIDEO. Bătăușii ar fi fost suporteri - SURSE

Bătăuși au dispărut înainte de apariția politiei
Bătăuși au dispărut înainte de apariția politiei

O nouă confruntare violentă a avut loc în noaptea de luni spre marți la Ploiești, scenele surprinse de martori amintind izbitor de răfuiala sângeroasă de la Craiova, care a șocat opinia publică în urmă cu doar câteva zile. Potrivit presei local, este posibil ca bătăușii să fi fost suporteri ai echipelor Petrolul și Dinamo, care au avut meci luni seară. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact, emoțional, în special asupra minorilor.

Peste zece persoane au fost implicate într-o bătaie, seara trecută, în Ploiești, în cartierul Bariera București. Momentan, nu este clar de la ce a pornit conflictul, polițiștii confirmând pentru Observatorul Prahovean demararea cercetărilor.

După ce și-au împărțit pumni și picioare, atât victimele, cât și agresorii s-au urcat în trei mașini și au plecat în viteză, îndreptându-se spre ieșirea din municipiu. Un martor a surprins, de la balcon, întregul moment și a publicat imaginile pe Facebook.

Nu este exclus ca persoanele care s-au bătut seara trecută pe Bulevardul București din Ploiești să fie suporteri, având în vedere că totul s-a petrecut după terminarea meciului Petrolul-Dinamo, considerat cu grad ridicat de risc.

Conflict sângeros pe străzile Craiovei, încheiat cu un mort și 3 răniți grav

Sâmbătă, un conflict sângeros petrecut în plină stradă la Craiova a șocat întreaga țară. Un bărbat a murit, iar alți patru au fost grav răniți în urma unui conflict extrem, în care s-au folosit bețe, cozi de lopeți și arme albe.

Măsuri speciale după bătaia mortală din Craiova: cartierul Romanești, sub supraveghere