Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au transmis că poliţiştii Secţiei 2 au fost sesizaţi, joi, prin apel 112, cu privire la producerea unui incident, pe strada Murelor din Constanţa.

”Din primele cercetări a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict spontan în trafic, un bărbat, de 47 de ani, ar fi provocat distrugeri unui autoturism, aparţinând unui alt bărbat, de 35 de ani. Având în vedere faptul că, la momentul sosirii la faţa locului a echipajului de poliţie, bărbatul, de 47 de ani, a avut un comportament recalcitrant, acesta a fost încătuşat şi condus la sediul secţiei pentru audieri”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

În acest caz, poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunii de distrugere, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.