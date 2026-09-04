Șase benzinării, amendate de ANPC pentru că au majorat prețurile carburanților de mai multe ori într-o zi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 08:54

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat șase benzinării care au modificat prețurile carburanților de mai multe ori în aceeași zi. Sancțiunile au fost aplicate în urma unei ample acțiuni de control desfășurate la nivel național.

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