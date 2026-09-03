Sărbătoarea zilei, joi, 3 septembrie: Sfântul Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei, prăznuit astăzi

Sfântul Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei, este pomenit astăzi în calendarul ortodox. În timpul persecuțiilor declanșate de împărații Dioclețian și Maximian, Antim nu s-a ascuns de moarte, ci i-a încurajat pe creștini să rămână statornici în credință. Gestul său de bunătate față de soldații trimiși să-l aresteze avea să-i apropie chiar pe aceștia de Hristos.
Sfântul Mucenic Antim a păstorit Biserica din Nicomidia într-o perioadă în care creștinii erau supuși unor persecuții cumplite. Prigoana ordonată de împărații Dioclețian și Maximian a făcut numeroase victime, iar în anul 288, la Nicomidia, aproximativ 20.000 de creștini și-au pierdut viața pentru credința lor.
În acele vremuri, Sfântul Antim se afla în satul Semana. Prezența sa acolo nu avea însă scopul de a se feri de autorități sau de moartea mucenicească. Episcopul îi sprijinea pe creștinii din comunitate și îi întărea sufletește pentru a putea primi mucenicia cu credință și curaj.
Sfântul Antim și soldații trimiși să-l aresteze
Una dintre epistolele Sfântului Antim, adresată creștinilor aflați în închisoare, a ajuns în mâinile împăratului Maximian. După ce a citit scrisoarea, împăratul a poruncit ca episcopul să fie prins.
Douăzeci de soldați au fost trimiși pentru a-l căuta și aresta. Potrivit tradiției, Sfântul Antim, văzător cu duhul, a știut că aceștia se apropie. În loc să fugă, le-a ieșit în întâmpinare și i-a primit ca pe niște oaspeți.
I-a dus la casa sa, le-a pregătit masa și le-a slujit cu bunătate. Abia după ce le-a oferit ospitalitate, le-a spus că el este omul pe care îl caută.
Uimiți de atitudinea episcopului, soldații i-au propus să se ascundă. Aceștia i-au spus că, la întoarcere, îi vor spune împăratului că nu l-au găsit.
Sfântul Antim a refuzat însă să se ascundă. El le-a mărturisit că nu se teme de moartea pentru Hristos și că un creștin nu trebuie să mintă.
Soldații s-au convertit în drumul spre împărat
Atitudinea și cuvintele Sfântului Antim i-au impresionat profund pe cei douăzeci de soldați. În timp ce îl conduceau spre împărat, aceștia au ajuns să creadă în Hristos și au primit Botezul.
Ajuns în fața lui Maximian, Sfântul Antim a fost supus unor chinuri cumplite. A rămas însă neclintit în credință și nu a renunțat la mărturisirea lui Hristos.
În cele din urmă, după numeroase torturi, Sfântului Antim i-a fost tăiat capul, primind astfel cununa muceniciei.
Sfinții pomeniți astăzi în calendarul ortodox
Alături de Sfântul Mucenic Antim, Biserica îi pomenește astăzi și pe:
Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara;
Sfânta Febe, diaconița din Chenhrea;
Sfântul Cuvios Teoctist;
Sfântul Zinon;
Sfânta Vasilisa;
Sfântul Aristion, episcopul Alexandriei;
Sfântul Hariton;
Sfântul Mucenic Arhontiul;
Sfântul Mucenic Polidor.
Mâine, în calendarul ortodox este pomenit Sfântul Mucenic Vavila.
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sursa: crestinortodox.ro