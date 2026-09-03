Sărbătoarea zilei, joi, 3 septembrie: Sfântul Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei, prăznuit astăzi

Publicat 3 sept. 2026, 07:16 Actualizat 3 sept. 2026, 07:21

Sfântul Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei, este pomenit astăzi în calendarul ortodox. În timpul persecuțiilor declanșate de împărații Dioclețian și Maximian, Antim nu s-a ascuns de moarte, ci i-a încurajat pe creștini să rămână statornici în credință. Gestul său de bunătate față de soldații trimiși să-l aresteze avea să-i apropie chiar pe aceștia de Hristos.

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