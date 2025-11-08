În București, începutul iernii va aduce ploaie înghețată pe 23 decembrie, cu maxime de 3 grade Celsius și minime de -4 grade. În ziua de 24 decembrie, mercurul termometrelor va coborî până la -5 grade Celsius, iar ninsorile vor persista și în perioada Crăciunului, afectând zilele de 25, 26, 27 și 28 decembrie.

Brașov și Sinaia sub mantia albă a iernii

În Brașov, stratul de zăpadă se va menține între 22 și 31 decembrie, potrivit estimărilor Accuweather. Stațiunea Sinaia va fi, de asemenea, vizată de ninsori, începând din 21 decembrie și până pe 28 decembrie, oferind turiștilor un peisaj autentic de iarnă.

Detalii oferite de Accuweather

Accuweather, platforma recunoscută pentru prognozele meteo detaliate la nivel global, monitorizează constant evoluția vremii pe întreg teritoriul României. Conform meteorologilor internaționali, fenomenele meteorologice vor fi consistente și vor afecta mai multe regiuni, oferind date precise despre temperaturi, precipitații și condiții de drum.

Sfaturi pentru șoferi și locuitori

În contextul ninsorilor și al temperaturilor scăzute, autoritățile și meteorologii recomandă prudență în trafic și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor, în special în zilele cu temperaturi negative și ploaie înghețată.

