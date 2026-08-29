Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Eșecul Legii salarizării: salariile bugetarilor, între două variante. Ce urmează
Salarii bugetari
Publicat29 aug. 2026, 09:24
Actualizat29 aug. 2026, 09:25
SursăRealitatea PLUS
După eșecul legii salarizării, sunt două variante pentru veniturile angajaților de la stat. O nouă lege a salarizării până la final de an, așa cum și-au asumat partidele la Cotroceni, sau indexarea salariilor cu inflația - cel puțin 7%. Statul trebuie să găsească banii necesari, dar va trebui sa țină cont de datoria publică și deficitul bugetar. Și pentru o nouă lege a salarizării, impactul ni va putea depăși 10 miliarde de lei în plus.
Citește și
- 10:38Urmărire spectaculoasă în Chiajna: motociclist fără permis, prins de polițiști. Cum a încercat să scape VIDEO
- 10:25Accident grav în Lugoj, după o urmărire în trafic: patru persoane au ajuns la spital. Șoferul era băut și nu avea permis VIDEO
- 10:11Medic ginecolog din Arad, condamnat cu suspendare după moartea unui nou-născut. Nașterea, asistată ilegal la domiciliu
- 09:56Evaluarea Națională și admiterea la liceu s-ar putea schimba din nou. Ce li se pregătește elevilor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News