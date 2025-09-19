Incidentul s-a petrecut în zona de securitate a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat, vineri seară, poliţiştii de frontieră polonezi, care au subliniat că forţele armate poloneze şi alte servicii au fost informate.

„Două avioane de vânătoare ruseşti au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic, în Marea Baltică. Zona de securitate a platformei a fost încălcată”, au scris poliţiştii de frontieră polonezi pe X.

Acest nou incident survine la câteva ore după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei avioane ruseşti MIG-31 care au intrat în spaţiul aerian al Estoniei, Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană denunţând o nouă „provocare” din partea Moscovei la câteva zile după intrarea dronelor ruseşti în Polonia.