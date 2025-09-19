Rusia sfidează UE și NATO. Două avioane de vânătoare au pătruns în zona de securitate a unei platforme petroliere poloneze din Marea Baltică

Rusia sfidează, din nou, Uniunea Europenă și NATO. La numai câteva ore după ce trei avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, alte două aeronave de vânătoare au pătruns în zona de securitate a unei platforme petroliere poloneze din Marea Baltică.

Incidentul s-a petrecut în zona de securitate a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat, vineri seară, poliţiştii de frontieră polonezi, care au subliniat că forţele armate poloneze şi alte servicii au fost informate. 

„Două avioane de vânătoare ruseşti au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic, în Marea Baltică. Zona de securitate a platformei a fost încălcată”, au scris poliţiştii de frontieră polonezi pe X.

Acest nou incident survine la câteva ore după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei avioane ruseşti MIG-31 care au intrat în spaţiul aerian al Estoniei, Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană denunţând o nouă „provocare” din partea Moscovei la câteva zile după intrarea dronelor ruseşti în Polonia.