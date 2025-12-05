Românii merg din nou la urne pe 7 decembrie. Alegeri locale parțiale în București și mai multe județe din țară

Unde se organizează alegeri parțiale în data de 7 decembrie 2025
La data de 7 decembrie 2025, în mai multe unități administrativ-teritoriale din România vor avea loc alegeri locale parțiale, ca urmare a vacantării unor funcții de primar sau de președinte de consiliu județean. Procesul electoral este organizat pentru completarea mandatelor până la următoarele alegeri locale din anul 2028.

Scrutinul include alegerea Primarului General al Municipiului București, precum și alegerea unor primari în localități situate în mai multe județe, respectiv a președintelui Consiliului Județean Buzău.

Municipiul București – Primar General

Județul Buzău – Președinte al Consiliului Județean

Localități în care se aleg primari:

  • Comuna Remetea (județul Bihor)
  • Comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani)
  • Comuna Marga (județul Caraș-Severin)
  • Comuna Dobromir (județul Constanța)
  • Comuna Lumina (județul Constanța)
  • Orașul Găești (județul Dâmbovița)
  • Comuna Sopot (județul Dolj)
  • Comuna Valea Ciorii (județul Ialomița)
  • Comuna Vânători (județul Iași)
  • Comuna Poienile de sub Munte (județul Maramureș)
  • Comuna Șieu (județul Maramureș)
  • Comuna Cârța (județul Sibiu)