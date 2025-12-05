Scrutinul include alegerea Primarului General al Municipiului București, precum și alegerea unor primari în localități situate în mai multe județe, respectiv a președintelui Consiliului Județean Buzău.
Unde se organizează alegeri parțiale în data de 7 decembrie 2025 ?
Municipiul București – Primar General
Județul Buzău – Președinte al Consiliului Județean
Localități în care se aleg primari:
- Comuna Remetea (județul Bihor)
- Comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani)
- Comuna Marga (județul Caraș-Severin)
- Comuna Dobromir (județul Constanța)
- Comuna Lumina (județul Constanța)
- Orașul Găești (județul Dâmbovița)
- Comuna Sopot (județul Dolj)
- Comuna Valea Ciorii (județul Ialomița)
- Comuna Vânători (județul Iași)
- Comuna Poienile de sub Munte (județul Maramureș)
- Comuna Șieu (județul Maramureș)
- Comuna Cârța (județul Sibiu)