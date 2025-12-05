Ședință crucială care poate decide soarta lui Bolojan. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se întrunește astăzi pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Proiectul ar putea fi atacat din nou la CCR.