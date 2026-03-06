Rețea extinsă pentru pacienții cardiaci critici: patru noi spitale la Constanța, Timișoara, Cluj și Iași

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a aprobat, vineri, includerea a patru noi spitale în rețeaua de Unități de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (AP-USTACC) AP-USTACC, crescând, astfel, la 29 numărul unităților dedicate pacienților cu afecțiuni cardiace grave.

"Ajungem astfel la 29 de unități dedicate pacienților aflați în situații cardiace critice, care au nevoie de monitorizare permanentă și intervenție rapidă", a transmis Rogobete, într-un mesaj postat pe Facebook



Potrivit ministrului, noile unități vor funcționa în următoarele 4 spitale:



* Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov



* Spitalul Județean de Urgență \"Dr. Constantin Andreoiu\" Ploiești



* Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad



* Spitalul Județean de Urgență Deva



Rogobete a precizat că aceste structuri sunt destinate pacienților cu infarct miocardic, aritmii severe sau alte urgențe cardiovasculare, "situații în care fiecare minut poate face diferența între viață și moarte".



Extinderea este realizată prin Programul Național de Acțiuni Prioritare - AP-USTACC, prin care aceste unități beneficiază de finanțare directă de la Ministerul Sănătății pentru achiziția de medicamente, consumabile și materiale sanitare necesare îngrijirii pacienților critici.



"În Cardiologie, diferența o face accesul rapid la un spital pregătit să intervină imediat. Prin consolidarea acestor unități creștem capacitatea sistemului de sănătate de a răspunde urgențelor cardiovasculare și de a oferi îngrijiri cardiologice avansate în cât mai multe regiuni ale țării. Știu că mai sunt multe de făcut, dar fiecare astfel de pas înseamnă mai multă siguranță pentru pacienți și șanse reale la tratament rapid și eficient", a precizat ministrul Sănătății.