„Noi pregătim acum bugetul pe anul 2021 și, în paralel, am demarat o măsură de reformă importantă în domeniul pensiilor. Pe această măsură de reformă am realizat deja începutul reevaluării tuturor dosarelor de pensie, în condițiile în care, pentru o bună exemplificare, în România există aproximativ 250.000 de dosare de pensie ale agricultorilor care sunt în format letric. Deci, ca vreodată să poți să ajungi să vorbești despre recalcularea acestor pensii trebuie întâi să le ai într-un format electronic și să ai o evidență a lor. Asta am început să facem: evaluarea pensiilor.

În paralel lucrăm la formula legislativă. După ce vom finaliza forma legislativă și evaluarea pensiilor, intrăm cu pensiile recalculate. Până atunci, rămânem pe legea în vigoare pentru pensii și, cel mai probabil, cel puțin eu așa îmi doresc, să realizăm o indexare a pensiilor anul acesta, în luna septembrie. Ministrul își dorește întotdeauna mai mult. Am făcut o solicitare pentru o creștere importantă a pensiilor, dar, pe de altă parte sunt solidară cu eforturile echipei guvernamentale că trebuie să ținem deficitul undeva la 7, 7,4 %, iar pentru asta ar trebui să facem eforturi cu toții. Nu ar fi corect să vă spun ce solicitare am făcut noi, de la Ministerul Muncii, o să anunțăm în momentul în care vom primi bugetul de la Finanțe cu cât le vom putea crește propriu-zis, așa cred că e formula cea mai corectă”, a declarat Raluca Turcan.