Raed Arafat anunță măsuri DRASTICE după creșterea numărului de cazuri: "Nu mai merge așa"

Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne a declarat ca se observa o crestere a numarului de cazuri noi de infectari cu coronavirus si ca weekend-urile reprezinta un "mare risc" deoarece oamenii ies la terase si in cluburi fara sa respecte prea mult distantarea sociala.



"Trendul este in crestere a numarului cazurilor confrmate. Se vorbeste de numarul de teste, am fost la 2% din totalul testelor, am ajuns la 5% din totalul testelor confirmate. Acum suntem la 3%, dar acum doua zile am atins 5%. Asta arata ca situatia nu este asa de stabila. (...) Exista o intersectare intre cazurile active si cele care se vindeca. Atunci cand am avut aceasta intersectare a fost bine, acum exista o tendinta de urcare. Prevenim acest lucru prin respectarea masurilor: masti, distantare, igiena", a declarat Raed Arafat.



"Acum sunt zile cruciale. Orice zi este, dar week-end-urile au devenit un mare risc pentru ca vedem ca oamenii merg la cluburi, la terase unde se vad mai multi si se vede clar ca nu sunt din aceeasi familie. Imi pare rau sa va zic, dar o sa inceapa controale foarte serioase, nu numai la terase, ci si la magazine care trebuie sa aiba triaj la intrare. Vor incepe astfel de controale pentru ca nu mai merge.

Nu mai merge. Vor incepe controale serioase, nu se mai poate. Nu doar la terase. Se vor face controale peste tot, la terase, la retaileri pentru a se vedea daca fac sau nu triaje la intrare. Tendinta deceselor este in crestere. 150-200 de cazuri pe zi era o zona sigura. Sunt mai ingrijorat ca acum o luna. La inceput, in faza unu a relaxarii, oamenii au respectat regulile", a declarat Raed Arafat, vineri seara, la un post TV.