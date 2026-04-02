Radu Miruță: „Analizăm rezilierea contractului Watchkeeper X”. Ce se întâmplă cu dronele Elbit de 400 de milioane de euro

Achiziția celor șapte sisteme de drone tactice Watchkeeper X a eșuat într-un blocaj strategic și financiar de proporții pentru Ministerul Apărării Naționale. Deși contractul cu gigantul israelian Elbit Systems a fost prezentat inițial ca un pilon al modernizării armatei, la nivelul lunii aprilie 2026, România se află în situația paradoxală de a fi demarat plățile fără a recepționa nicio dronă operabilă, în timp ce programul este măcinat de întârzieri cronice și controverse internaționale.

Relația dintre Ministerul Apărării Naționale și gigantul israelian Elbit Systems traversează cel mai critic moment de la semnarea parteneriatului în 2023. Joi, 2 aprilie 2026, ministrul Apărării, Radu Miruță, a lansat un avertisment fără precedent: România nu mai acceptă nicio amânare pentru livrarea celor șapte sisteme de drone tactice Watchkeeper X. În prezent, penalitățile de întârziere impuse companiei au atins pragul de 60 de milioane de euro și continuă să crească zilnic, reflectând eșecul livrărilor programate inițial pentru vara anului trecut.

MApN respinge clauza de „forță majoră” și taxează dur întârzierile

Deși Elbit Systems a încercat să justifice blocajul invocând contextul de război din Israel, autoritățile de la București au decis să pună capăt clemenței. După ce a acceptat anterior două extinderi ale termenelor, care au însumat patru luni de grație, Ministerul Apărării a respins oficial cea de-a treia solicitare, care viza o amânare suplimentară de jumătate de an.

Ministrul Radu Miruță a explicat că legislația este foarte strictă în privința condițiilor de forță majoră și că, în acest moment, cadrul legal permite statului român să ia în calcul cea mai drastică măsură: ruperea definitivă a acordului. „Analizez în cadrul Ministerului dacă nu cumva vrem să reziliem acest contract; avem această posibilitate legală”, a subliniat oficialul, indicând faptul că răbdarea Executivului a ajuns la final.

Teama de a cumpăra „tehnologie de ieri” pentru războiul de mâine

Dincolo de pierderile financiare, marea îngrijorare a experților militari ține de relevanța tehnologică a aparatelor de zbor. Dronele Watchkeeper X au fost comandate în 2023 pe baza unor specificații adaptate amenințărilor de la acea vreme. Într-un domeniu în care inovația pe câmpul de luptă evoluează fulgerător, riscul ca România să primească în 2026 sau 2027 niște sisteme deja depășite moral este uriaș.

Radu Miruță a avertizat că dotările care trebuiau să fie operaționale în 2025 ar putea deveni inutile dacă ajung în unitățile de luptă cu o întârziere de câțiva ani. Practic, România riscă să plătească sute de milioane de euro pentru echipamente care nu mai corespund realităților tactice actuale de la granițele NATO.

O miză critică pentru înzestrarea Armatei Române

Achiziția celor 21 de aparate de zbor a reprezentat una dintre pietrele de temelie ale programului de modernizare a Armatei, fiind esențiale pentru misiunile de supraveghere și recunoaștere. Totuși, cu penalități care însumează deja 15% din valoarea contractului, continuarea parteneriatului cu Elbit Systems pare din ce în ce mai improbabilă.

O eventuală reziliere ar însemna reluarea de la zero a procesului de licitație, o procedură de durată într-un climat de securitate regională extrem de tensionat. Totuși, mesajul transmis de la Palatul Victoria este clar: România nu își permite să accepte nici pierderi financiare constante, nici compromisuri în ceea ce privește calitatea și actualitatea tehnicii de luptă.