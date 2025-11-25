Psalmul care aduce pace și protecție în momente dificile

Psalmul 23 aduce pace și protecție chiar și în cele mai dificile momente. Psalmul 23 nu este doar o rugăciune religioasă, el are un efect profund asupra psihicului, ajutând la reducerea stresului și la aducerea unui sentiment de siguranță, chiar și în fața provocărilor.

Psalmul 23

Domnul este Păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic.
El mă paște în pășuni verzi, mă duce la ape liniștite;
Îmi înviorează sufletul. Mă povățuiește pe cărări drepte,
Din pricina Numelui Său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții,
Nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine;
Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.
Îmi întinzi masa înaintea celor ce mă necăjesc;
Îmi ungi capul cu untdelemn, cupa mea este plină de belșug.
Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele,
Și voi locui în Casa Domnului pentru totdeauna.

