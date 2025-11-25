Psalmul 23

Domnul este Păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic.

El mă paște în pășuni verzi, mă duce la ape liniștite;

Îmi înviorează sufletul. Mă povățuiește pe cărări drepte,

Din pricina Numelui Său.

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții,

Nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine;

Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.

Îmi întinzi masa înaintea celor ce mă necăjesc;

Îmi ungi capul cu untdelemn, cupa mea este plină de belșug.

Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele,

Și voi locui în Casa Domnului pentru totdeauna.