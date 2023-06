„Guvernul României refuză să pună în aplicare o lege care este publicată în Monitorul Oficial încă din 2021. Au refuzat să o aplice, deși ei adoptat-o, ei s-au lăudat cu ea. Guvernul ne tratează cu dispreț, suntem puși undeva sub lege, nu se respectă Constituția României care spune că toți trebuie să fim egali.

Dl Budăi ne-a chemat la discuții, noi am mai avut o întâlnire la Guvern și ne-a spus că dacă ÎCCJ va da decizie, el se va conforma. I-am adus aminte acum și spune că trebuie să mai modifice ceva după ce s-a pronunțat instanța. Să mai dureze un an, doi. A doua mare problemă a noastră, după acest abuz și discriminare, activitatea este pusă pe un program de închidere. Suntem batjocorți la noi în țară. Au luat miliardele de euro din închiderea noastră. Protestul nostru este o formă de disperare”, a spus unul dintre protestatari, la Realitatea PLUS.