Proiect de lege depus în vreme de pandemie: Avocatul Poporului să aibă pensie specială

"La implinirea varstei standard de pensionare, Avocatul Poporului si adjunctii Avocatului Poporului, care au indeplinit cel putin un mandat complet ( 5 ani- n.red.), beneficiaza de pensie calculata potrivit prevederilor legale aplicabile judecatorilor.



Fostii Avocati ai Poporului si fostii adjuncti al Avocatului Poporului, care au indeplinit cel putin un mandat complet, au dreptul la pensie si recalcularea acesteia in aceleasi conditii," se mai arata in propunerea legislativa.



Proiectul este semnat de patru deputati PSD (Florin Iordache, Adrian Solomon, Marian Cucsa si Claudia Gilia), doi deputati UDMR (Izabella Ambrus si Eva Csep), deputatul PNL Adriana Saftoiu si deputatul Steluta Cataniciu (neafiliat). Documentul a fost inregistrat la Camera Deputatilor pe 9 martie 2020.



Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a aprobat pe 12 martie ca acest proiect sa fie discutat in procedura de urgenta, dupa ce pe 10 martie respinsese o cerere similara, potrivit portalului Camerei Deputatilor.



Potrivit actualei prevederi din Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, aceasta functie este asimilata ca rang, salarizare si conditii de pensionare cu functia de ministru, iar functia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilata ca rang, salarizare si conditii de pensionare cu functia de secretar de stat, beneficiind in mod corespunzator de toate drepturile acestora.



De asemenea, la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior stabilite, Avocatul Poporului beneficiaza de pensie calculata similar cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale.



La sfarsitul lunii ianuarie 2020, actualul Avocat al Poporului, Renate Weber, a contestat la CCR legea care elimina pensiile speciale. "Sunt motive multiple de neconstitutionalitate (...) am avut sesizari de la diverse categorii profesionale si analizand am constatat ca sunt probleme mari de neconstitutionalitate", a spus Weber.