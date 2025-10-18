La munte vor fi precipitații, iar la altitudini de peste 1500 m, ziua acestea vor fi mixte, iar noaptea vor fi ninsori. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare mai ales în zonele montane și, izolat, în restul teritoriului.

Temperaturile maxime vor fi între 10 și 18 grade, iar cele minime între 1 și 10 grade. În București, valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă.

Cerul va fi noros pe parcursul zilei, cu ploi slabe temporare, însă seara și noaptea se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 16 grade, iar cea minimă între 6 și 8 grade.

Vremea după valul de frig și ploi: temperaturi în creștere

După perioada cu ploi și temperaturi scăzute, valorile termice vor reveni treptat la normal pentru această perioadă a anului. Conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), încălzirea va începe după 20 octombrie.

Până pe 20 octombrie, vremea va fi mai rece decât media obișnuită, mai ales în nordul țării. Precipitațiile vor fi mai reduse în nord-vest, iar în restul regiunilor se vor situa în limite normale.

Prognoza meteo pentru finalul lunii octombrie

Temperaturile vor depăși media perioadei pentru următoarele două săptămâni, în toate regiunile țării. În intervalul 20 – 27 octombrie, valorile medii vor fi ușor mai ridicate decât normal, iar precipitațiile vor depăși ușor cantitățile obișnuite în vest și nord-vest. În restul teritoriului, ploile se vor menține aproape de nivelul normal.

Între 27 octombrie și 3 noiembrie, temperaturile vor rămâne peste medie, iar ploile vor fi apropiate de cantitățile normale în majoritatea regiunilor. În săptămâna 3 – 10 noiembrie, valorile termice vor reveni aproape de normal, iar precipitațiile vor fi în general apropiate de media specifică perioadei în toate zonele țării.