Primul termen în Dosarul Revoluţiei! Program special la ÎCCJ

"Avand în vedere ca, la data de 29 noiembrie 2019, pe rolul Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie se afla dosarul nr.1045/1/2019/a1, in care au fost emise citatii pentru aproximativ 5.000 de persoane, in vederea asigurarii desfasurarii activitatii in bune conditii si pastrarii ordinii la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie aducem la cunostinta publicului urmatoarele masuri:

- vineri, 29 noiembrie 2019, Arhiva Sectiei I civile, Arhiva Sectiei a II-a

civile si Arhiva Completurilor de 5 judecatori nu vor desfasura program cu

publicul;

- Registratura generala si Arhiva Sectiei penale vor desfasura program cu

publicul conform orarului afisat;

- accesul publicului in incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru

dosarul nr.1045/1/2019/a1, va fi permis incepand cu ora 7:30"

De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, miercuri, cererea procurorului general de confirmare a redeschiderii urmăririi penale în Dosarul Revoluţiei împotriva lui Petre Roman, a lui Teodor Brateş şi a sute de alte persoane. Procurorul general interimar Bogdan Licu a infirmat pe 21 octombrie soluţia de clasare dispusă în luna aprilie de procurorii militari faţă de Petre Roman în dosarul Revoluţiei şi a cerut instanţei redeschiderea urmăririi penale pe numele fostului premier pentru infracţiuni contra umanităţii. De asemenea, procurorul general a infirmat decizia de clasare pe numele lui Teodor Brateş, fost redactor-şef la Televiziunea Română.