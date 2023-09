Activistul a relatat un dialog halucinant pe care l-a avut cu primarul PSD Petre Florin, în urmă cu circa un an, pe tema unor grămezi de gunoaie, inclusiv cadavre de animale, de la marginea localității

"Din păcate în România sunt și astfel de primari cu alură de interlopi. (...) Ei sunt habarniști în general și mai au și chestii de acestea. (...) În cazul de fata erau găini moarte aruncate la marginea localității, inclusiv foarte multe tone de deșeuri pe care primarul le împingea cu buldoexcavatorul și le astupa," a relatat activiatul, ]n exclusivitate la Realitatea Plus.





Culmea este că bărbatul a chemat și poliția, dar oamenii legii păreau să fie consilierii primarului cu chef de harță. A urmat un dialog halucinant între cei doi, chiar de față cu polițiștii.

Primar: Știu că ai mai luat bătaie și prin alte părți. Poate iei și aici!

Activist: Am mai luat bătaie și din alte părți?!

Primar: Am văzut acum cine ești...pe Facebook sau ce dracu...

Activist (către polițiști) Ah, da? Vedeți? V-am zis că dacă vin aici o să-mi dea bătaie? De-aia nu am vrut să vin decât cu dumneavoastră.

Polițist: Și de ce să puneți problema așa?

Activist: Păi nu vedeți cum vorbește? Mai este și primar.

Primar: Ți-am zis că te-am văzut la televizor. Este cu totul altceva... Că ai mai luat bătaie ca prostul!

Activist (către polițiști): Ca prostul! Am luat bătaie ca prostul!? Vedeți? Cuvinte și expresii jignitoare, vă rog frumos, legea 61.



Bărbatul a specificat faptul că ar fi depus plângere la poliție, însă până în prezent nu s-a luat nicio măsură.