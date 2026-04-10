Această cursă tehnică reprezintă încă un pas pregătitor pentru finalizarea și operaționalizarea căii ferate Zorleni – Fălciu (RO) – Cantemir (MD). La finele anului trecut a avut loc o probă tehnică pe calea ferată cu ecartament larg, utilizând o locomotivă izolată, potrivit CFR Infrastructură Iași.

Segmentul feroviar Cantemir-Fălciu, cu o lungime de aproximativ 4 km, are o poziție strategică la granița dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar reluarea traficului feroviar pe acest tronson devine o alternativă de tranzit a mărfurilor în contextul diversificării rutelor de export pentru Republica Moldova.

Reabilitarea infrastructurii feroviare, inclusiv a podului feroviar și a stațiilor de frontieră Prut 2 (Republica Moldova) și Fălciu (România), este efectuată în baza Memorandumului de înțelegere cu privire la reluarea conexiunii feroviare Prut-Fălciu, semnat la 14 aprilie 2025 de Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova și Compania Naţională de Căi Ferate din România.