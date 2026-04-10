Prima locomotivă CFR pe cale ferată normală a trecut Prutul - FOTO

Locomotiva CFR Marfă
Regionala CFR Iași a făcut primele probe cu locomotivă pe ecartament (distanța între șinele de cale ferată) european standard către Republica Moldova, unde se folosește ecartament din perioada sovietică. În prima etapă, tronsonul feroviar european va face legătura cu stația Prut, Cantemir, la 4 kilometri de graniță.

Această cursă tehnică reprezintă încă un pas pregătitor pentru finalizarea și operaționalizarea căii ferate Zorleni – Fălciu (RO) – Cantemir (MD). La finele anului trecut a avut loc o probă tehnică pe calea ferată cu ecartament larg, utilizând o locomotivă izolată, potrivit CFR Infrastructură Iași.

Segmentul feroviar Cantemir-Fălciu, cu o lungime de aproximativ 4 km, are o poziție strategică la granița dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar reluarea traficului feroviar pe acest tronson devine o alternativă de tranzit a mărfurilor în contextul diversificării rutelor de export pentru Republica Moldova.

Reabilitarea infrastructurii feroviare, inclusiv a podului feroviar și a stațiilor de frontieră Prut 2 (Republica Moldova) și Fălciu (România), este efectuată în baza Memorandumului de înțelegere cu privire la reluarea conexiunii feroviare Prut-Fălciu, semnat la 14 aprilie 2025 de Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova și Compania Naţională de Căi Ferate din România.