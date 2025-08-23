Oficialul de la Chișinău a mulțumit României pentru că susține Republica Moldova în demersul de a deveni independentă energetic.







O serie de specialiști, precum și opoziția de la București acuză fatul că exporturile masive foarte ieftine către vecinii de peste Prut sunt și parte din motivul pentru care românii plătesc facturi foarte mari și, în plus, acestea ar finanța indirect războiul din Ucraina pentru că banii din vânzarea energiei electrice ar ajunge și în conturile Rusiei prin compania Gazprom.



După ce a fost primit cu fast de omologul său de peste Prut, Ilie Bolojan a participat alături de premierul Moldovean la Festivalul Tezaur Național și a stat de vorbă cu cetățenii din regiune. Totul la doar o zi după ce pe românii din Broșteni i-a lăsat dezamăgiți într-o parcare.



