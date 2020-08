Premierul Croației, țară cu peste 1.000 de cazuri Covid-19 active, proclamă victoria asupra epidemiei

”Acum câteva luni nu credeam că va fi atât de bine. Asta înseamnă că am acționat bine atunci când am decis suspendarea sau reluarea unor activități", a adăugat Plenković. Acesta a menționat că era de așteptat ca infectările să crească având în vedere numărul mare de turiști care a venit în Croația. ”Întotdeauna am făcut apel, în special la tineri, să fie responsabili și să respecte distanțarea. Este evident că această măsură nu a fost respectată în cluburi”, a subliniat premierul, citat de hotnews.