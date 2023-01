”În ceea ce priveşte continuarea programului de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina folosită de către fermieri, la nivelul Guvernului am luat decizia să punem la dispoziţie 500 de milioane de lei pentru derularea schemei de ajutor de stat, astfel încât fermierii să poată să achiziţioneze motorina la preţuri mai mici şi să poată, de asemenea, să efectueze lucrările necesare, pentru că am analizat foarte bine şi avem potenţial agricol care trebuie să fie sprijinit. L-am sprijinit prin facilităţile acordate prin Agro IMM Invest şi Rural Invest. A fost o serie întreagă de alte măsuri; din discuţiile pe care le-am avut cu fermierii, a rezultat nevoia asigurării capitalului de lucru”, a spus premierul.

Nicolae Ciucă a arătat că a discutat cu ministrul Agriculturii, cu ministrul de Finanţe şi la nivelul coaliţiei şi vor continua să sprijinim fermierii români pentru a găsi soluţii, astfel încât să crească randamentul şi productivitatea în agricultură.

”Totodată, îmi pare rău că domnul ministru Daea nu este prezent astăzi la şedinţa de guvern, dar sunt convins că îi veţi transmite şi o să avem şi o discuţie prin care doresc ca la nivelul Guvernului să ne asumăm o perioadă de timp, o perioadă scurtă de timp, prin care deficitul de balanţă comercială la produsele agricole şi alimente să ajungă la zero. România are potenţial, am discutat cu responsabilii din domeniu, cu toţi cei care practică, cu mediul asociativ care practică activităţi în domeniul agricol, şi cu toţii au recunoscut că avem potenţial şi potenţialul de creştere este unul foarte mare. Ca atare, împreună, fermieri, întreprinzători din industria de prelucrare a produselor agricole putem să asigurăm acest obiectiv de a reduce balanţa de deficit comercial la zero. Vă rog, domnule secretar de stat, să îi transmite domnului ministru şi să avem o discuţie în acest sens după ce domnia sa va fi disponibil”, a mai spus premierul Ciucă.