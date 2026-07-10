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Politica· 2 min citire

PNL pregătește un nou Congres după lovitura din instanță. Fenechiu spune că poate fi organizat chiar mai repede

PNL

PNL

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 11:44

Actuala conducere a PNL ia în calcul organizarea unui nou Congres în perioada următoare, după ce instanța a suspendat deciziile adoptate la Congresul din luna iunie. Anunțul a fost făcut de liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, care susține că partidul va merge mai departe și va lua noi decizii în forurile interne.

Planul vine în contextul în care liberalii din tabăra anti-Bolojan au obținut în instanță suspendarea hotărârilor prin care fusese modificat statutul partidului și fusese aleasă o nouă conducere. Decizia nu pare însă să blocheze strategia actualei conduceri, care vrea să refacă procedura și să convoace un nou Consiliu Național, urmat de un nou Congres.

PNL ar putea adopta din nou statutul

Daniel Fenechiu a explicat că, în opinia sa, există majoritatea necesară în Biroul Politic Național pentru ca partidul să meargă mai departe cu această variantă. Liberalul spune că un nou statut ar putea avea prevederi asemănătoare cu cel suspendat de instanță, dar ar urma să fie adoptat într-o formă care să fie mai greu de atacat juridic.

Liderul senatorilor PNL a transmis că nu exclude noi contestări în instanță, însă susține că partidul nu ar trebui să rămână blocat până la finalizarea proceselor. În viziunea sa, liberalii trebuie să ia decizii în interiorul propriilor foruri, în timp ce dosarele din justiție își urmează cursul.

Congres posibil în august sau septembrie

Fenechiu a estimat că un nou Congres al PNL ar putea avea loc în luna august sau în luna septembrie. Totuși, acesta a precizat că, dacă situația o va cere, reuniunea ar putea fi convocată chiar mai devreme.

„Se poate organiza și mai repede”, a spus Daniel Fenechiu, pentru presă.

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