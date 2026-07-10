PNL pregătește un nou Congres după lovitura din instanță. Fenechiu spune că poate fi organizat chiar mai repede

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 11:44

Actuala conducere a PNL ia în calcul organizarea unui nou Congres în perioada următoare, după ce instanța a suspendat deciziile adoptate la Congresul din luna iunie. Anunțul a fost făcut de liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, care susține că partidul va merge mai departe și va lua noi decizii în forurile interne.

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