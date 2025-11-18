Compania avertizează că orice diminuare a colectării deșeurilor poate duce rapid la acumulări necontrolate de gunoi pe domeniul public, disconfort major pentru locuitori și posibile riscuri epidemiologice. În acest context, PHG Waste Management susține că își manifestă „disponibilitatea fermă de a interveni prompt” dacă va fi solicitată în mod legal de autoritățile competente.

Promisiunile companiei

Potrivit comunicatului, PHG Waste Management SRL, operator autorizat cu experiență în managementul integrat al deșeurilor și salubrizare urbană, își reafirmă disponibilitatea de a:

- pune la dispoziția autorităților locale resurse operaționale și logistice în situații de urgență;

- acționa rapid pentru menținerea continuității colectării deșeurilor, dacă este contractată legal;

- contribui la protejarea sănătății publice și a mediului prin măsuri conforme normelor în vigoare;

- oferi suport instituțional pentru evitarea blocajelor care ar putea afecta calitatea vieții locuitorilor Sectorului 1.

Compania invocă respectarea legii și transparența

Reprezentanții PHG subliniază că firma își desfășoară activitatea cu respectarea strictă a legislației privind serviciile comunitare de utilități publice și a normelor de mediu și afirmă că susțin transparența, corectitudinea economică și predictibilitatea contractuală, „elemente esențiale pentru funcționarea oricărui serviciu public”.

Disponibilitate pentru implicare în Sectorul 1

PHG Waste Management transmite administrației locale și cetățenilor Sectorului 1 că, în situația în care autoritățile competente decid implicarea companiei, aceasta este pregătită să acționeze „rapid, cu profesionalism și responsabilitate”, pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale și pentru a preveni acumularea deșeurilor pe domeniul public.

„Siguranța cetățenilor și protecția mediului sunt priorități absolute pentru noi”, arată compania, care mai precizează că pune la dispoziția comunității expertiza, infrastructura și resursele operaționale pentru menținerea unui mediu urban curat, sigur și funcțional.

Comunicatul integral

Pentru informarea publicului și siguranța comunității din Sectorul 1

Angajamentul nostru față de cetățeni

Disponibilitate pentru colaborare instituțională

