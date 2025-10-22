. Măsura a fost luată ca urmare a vremii bune, aflată în proces de încălzire de câteva zile. Angajații de la Totul Verde au lucrat alternativ, câte o noapte pentru fiecare dintre sensurile de mers.

Traficul rutier a fost restricționat în această perioadă, pentru a permite echipelor de curățenie să intervină, și pentru ca pasajul să poată fi curățat integral.

Astfel de acțiuni sunt realizate frecvent de către angajații de la salubrizare pentru ca străzile, aleile, trotuarele, pasajele și bulevardele din sectorul 4 să fie mereu curate.

”E important să și păstrăm curățenia, însă frecvența ridicată pe care o menținem în igienizarea și mentenența obiectivelor publice importante, cum este și Pasajul Unirii, ne ajută pentru ca sectorul nostru să fie întotdeauna curat și îngrijit”, a anunțat Daniel Băluță pe pagina personală de Facebook.

Astfel de acțiuni sunt efectuate frecvent, în sectorul 4, la nivelul obiectivelor de infrastructură mare!