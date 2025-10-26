Zi istorică! Sfințirea celei mai mari catedrale din UE

„Toți au aceeași chemare și vor avea aceeași bucurie pentru că această catedrală se referă la sufletele noastre de romani.

Ați văzut câtă credință are poporul acesta, câtă credință mărturisită au acești oameni...ne înclinăm cu toții în fața lor.

Pentru că îi vedem pe toți mergând, chiar și sute de kilometri în aceste pelerinaje, venind din întreaga țară și iată acum și din diaspora românească pentru a se întâlni cu Dumnezeu în rugăciune, în tot ce e mai frumos.

Atunci transmitem acest gând și sunt convins că toate vor fi în buna rânduială pentru că poporul acesta este un popor de bun simț. Un popor care știe să respecte regulile.

În zilele care vor urma când catedrala și Sfântul altar al catedralei va fi deschis pentru toată lumea...și pentru credincioși și pentru credincioase ca să intre și ei să se închine în această biserică măreață a neamului nostru românesc.”, a transmis părintele Emil Cărămizaru, exclusiv la Realitatea PLUS.