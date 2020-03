Pacienta cu coronavirus din Suceava, stare gravă: al doilea stop cardio-respirator

Conform informatiilor Realitatea PLUS, o pacienta cu coronavirus din Suceava ar fi intrat in stop cardio-respirator. Este a doua oara cand se intampla asta in ultimele 24 de ore cu aceasta pacienta.

In aceste momente medicii fac tot posibilul pentru a o mentine in viata pe pacientă. Aceasta a intrat in stop cardio-respirator. E vorba de o pacienta din Suceava diagnosticată pozitiv cu coronavirus.

Femeia în vârstă de 64 de ani din Suceava, depistată cu coronavirus, și care a fost transferată la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva“ Iași, se află în stare gravă.

Femeia a făcut două stopuri cardio-respiratorii, aceasta suferind de probleme cardiace.

„Femeia din Suceava a avut două stopuri cardiac. Are pleurezie și este într-o stare gravă. Starea ei s-a agravat foarte rapid. Virusul agravează foarte rapid starea co-morbiditaților”, a spus Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva“ Iași, pentru realitateadeiasi.net.

Femeia de 56 de ani a fost transferată, în seara de sâmbătă, la Spitalul de boli infecțioase din Iași.

Aceasta, care are și probleme cu inima, a călătorit în Dubai. După ce a revenit în țară a fost testată, și inițial testul a fost negativ, potrivit Realitatea PLUS.

Aceasta are boli conexe și a fost dusă la Secția de Terapie Intensivă în stop cardio-respirator.

Femeia a fost dusă inițial la Spitalul de Urgențe „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, la secția de Pneumologie și de-abia aseară I s-a făcut testul. De altfel, un medic de la acest spital a fost depistat pozitiv astăzi.

Pacienta nu ar fi declarat că anterior a fost într-o deplasare în Dubai.