ORBAN: Nu noi am închis spitale, medicii au avut posibilitatea să interneze pacienți

„Noi nu am închis spitalele. E o minciună. Când am luat decizia de spitale COVID, nu am ales spitalele mari, judete. Nu poți să refuzi internarea unei pacient. A existat o interpretare eronată inclusiv din partea mass-media privind tratarea pacienților. A rămas la latitudinea medicului de a interna un pacient. Inclus din partea a doua a stării de urgență pacientii puteau fi tratați acasă”, a afirmat Ludovic Orban, la un post TV.

Ptrintr-un ordin recent al ministrului Sănătăţii, persoanele asimptomatice COVID-19 cu factori de risc şi cele cu forme uşoare pot fi externate după zece zile, dacă nu au febră şi simptomele s-au ameliorat pentru cel puţin 72 de ore. Pacienții pozitivi rămân în izolare la domiciliu până la termenul de 14 zile.