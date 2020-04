Orban: La Spitalul Suceava a fost și o atitudine GENERALĂ de desconsiderare a pericolului

"La ora actuală am refăcut complet managementul la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică, am refăcut managementul spitalului, am apelat la medici militari cu experienţă. Noul director al spitalului este medic militar cu experienţă, a fost director medical în Spitalul Militar Braşov şi este un om care nu s-a dus singur acolo, ci cu o echipă şi care repune, practic, în funcţiune Spitalul Suceava. Toate resursele pe care le putem mobiliza deja au fost distribuite spre Suceava, în ceea ce priveşte materiale, echipamente de protecţie, resurse umane pe care le putem disponibiliza, tratamentele necesare pentru tratarea persoanelor care sunt diagnosticate pozitiv", a afirmat Orban.

El a spus că aşteaptă rezultatul anchetei, dar cel mai probabil acolo a existat şi "o atitudine generală de desconsiderare a pericolului".

"Permiteţi-mi să nu mă pronunţ până nu se face o anchetă serioasă. Este clar că în spitalul din Suceava au avut cel mai mare număr de îmbolnăviri în privinţa cadrelor medicale. Cel mai probabil acolo nu a existat numai un management neglijent, ci şi probabil o atitudine generală de desconsiderare a pericolului reprezentat de acest virus. Spitalul din Suceava este unul dintre spitalele care s-au dezvoltat cel mai mult în ultimii opt ani de zile, a atras cetăţeni care au preferat să beneficieze de serviciile spitalului până la izbucnirea epidemiei, este un spital care niciodată nu a avut probleme materiale până la momentul izbucnirii epidemiei, în cont beneficiau de 60 de milioane, ceea ce arată că aveau capacitatea necesară. Din informaţiile pe care le am, chiar era un spital bine dotat şi nu au lipsit materialele de protecţie", a afirmat Orban.

Premierul a adăugat că a apelat la o măsură nespecifică unei situaţii normale, şi anume, la o echipă de conducere militară, pentru a repune în funcţiune spitalul.