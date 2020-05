OMS a făcut anunțul - Vaccinul anti-coronavirus e mai aproape de a fi realizat decât ne-am fi așteptat

OMS anunta ca exista deja 8 vaccinuri care se afla in studii clinice si se stesteaza pe oameni. Se cunoaste faptul ca vaccinul produs de Universitatea din Oxford ar putea fi gata in sase luni de zile.

Companiile care au ajuns în cursa finală pentru vaccin sunt CanSino Biological Inc./Beijing Institute of Biotechnology - Faza 1 şi 2 de testare, Moderna/NIAID - Faza 1 şi 2 de testare, Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm - Faza 1 şi 2 de testare, Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm - Faza 1 şi 2 de testare, Sinovac - Faza 1 şi 2 de testare, University of Oxford - Faza 1 şi 2 de testare, BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer - Faza 1 şi 2 de testare, Inovio Pharmaceuticals - Faza 1 de testare.

Dintre cele 8 companii, patru sunt din China, doua din Statele Unite, una din Marea Britanie, iar o alta are echipa combinata din cercetatori americani, chinezi si germani.