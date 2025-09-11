Pune deoparte telefonul inteligent

Dacă te simți pierdută fără telefon este posibil să te bazezi prea mult pe acest dispozitiv. Telefonul poate deveni o sursă majoră de distragere, indiferent de vârstă. La fel ca studenții din studiile recente, și adulții se pot concentra mai bine atunci când telefonul nu este în apropiere.

Specialiștii recomandă să iei pauze regulate de la telefon. Aceste perioade în care să îl lași într-o altă cameră sau să îl pui pe modul „avion”. Astfel de obiceiuri te pot ajuta să-ți îmbunătățești atenția. Ele te pot ajuta să reduci stresul și să te reconectezi cu activitățile reale din jurul tău.

Ajustează setările de notificare

În plus față de crearea unor momente fără telefon, ajustează setările acestuia pentru a reduce distragerile inutile pe parcursul zilei. Dezactivează notificările neimportante sau folosește aplicații care blochează temporar accesul la rețelele sociale și alte surse de distragere.

Activează modul „Nu deranja” în anumite intervale orare, de exemplu, când lucrezi sau citești. Această simplă ajustare poate reduce considerabil anxietatea cauzată de un flux constant de mesaje, alerte și notificări.

