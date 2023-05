„În timp ce Bobby Paunescu si Maricel Pacuraru au o disputa cu Dan Andronic, referitor la proprietatea asupra ziarului EVZ și Capital, eu sunt pusa de catre o instanta sa platesc contravaloarea actiunilor ziarului!

Daca aceste actiuni au ramas la Bobby Paunescu prin neplata gajului, dupa ce cesionarea creantei asupra lor de la Buzaianu la Andronic a cazut, iar Maricel Pacuraru a cumparat anul trecut creanta asupra lor.

Cum sa se constate ca aceste actiuni sunt ale mele si sa mi se imputa mie plata acestei creante?

Ce treaba am eu cu EVZ, alta decat ca ii cunosc pe toti cei implicati, mai putin pe Buzaianu! Doar pt ca Radu Budeanu si Dan Andronic au făcut jocul lui Kovesi prin Scutea si a “recunoscut mincinos” ca am fost interesata de aceasta tranzactie si astfel a scapat de orice acuzatie, eu a trebuit sa platesc ceva ce acum ii apartine lui Bobby Paunescu si lui Maricel Pacuraru?

Asa cum stau ilegal si abuziv in puscarie pentru ca l-am adus pe Bute sa boxeze in Romania, justitia statului paralel continua sa dea decizii halucinante in ceea ce ma priveste, consfintind acuzatiile pe care mi le-a adus Kovesi, impotriva oricarei logici si a realitatii evidente!

Sper sa se lamureasca lucrurile pe 6 iunie cand este apelul in dosarul referitor la aceasta speta, si instanta sa constate ca proprietarii de drept sunt Măricel Pacuraru si Bobby Păunescu.