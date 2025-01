Ultimele cuvinte rostite de tânăr, „Dă-mi o gură de apă”, au fost rememorate de un martor care a fost martor la tragedie. Incidentul a avut loc într-o noapte rece, duminică, 5 ianuarie, chiar în Ajunul Bobotezei, în contextul unei petreceri încheiate tragic.

„Doi au strigat: adu apă, am dus. Când am ajuns am crezut că au sărit în pârâu, erau doi jos. Zic: tu al cui ești? Că era cu sânge pe mână. Zice: dă-mi o gură de apă“, a declarat martorul în cadrul unui post de știri.

Daniel a fost înjunghiat mortal în timpul unei altercații / Sursa foto - Facebook

Contextul tragediei

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, Daniel petrecuse Revelionul alături de trei prieteni, dar lucrurile au degenerat rapid într-un conflict aprins. Pe fondul unei dispute, unul dintre tineri a scos un cuțit, atacându-i pe ceilalți. Daniel a fost prins la mijloc și a suferit răni fatale. Alte trei persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 22 de ani, au fost rănite și transportate de urgență la spital, unde au fost operate.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Maramureș a fost sesizat în noaptea tragediei. La fața locului, polițiștii au identificat victimele și au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Conform autorităților, conflictul a fost cauzat de violența extremă exercitată cu ajutorul unui obiect tăietor.

„La data de 5 ianuarie 2024, ora 01:01, polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul că, în localitatea Ieud, patru tineri ar fi suferit leziuni corporale, ca urmare a comiterii unei infracțiuni cu violență. De urgență, la fața locului s-a deplasat patrula Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă, fiind identificate victimele”, se arată într-un comunicat al IPJ Maramureș.

Patru suspecți, cu vârste cuprinse între 19 și 24 de ani, au fost reținuți. Doi dintre aceștia sunt acuzați de omor și tentativă de omor calificat, în timp ce ceilalți doi sunt cercetați pentru complicitate. Suspecții au fost plasați în arest preventiv, iar ancheta continuă sub coordonarea unui procuror.

Reacția familiei

Părinții lui Daniel, care se întorseseră recent din Franța pentru a petrece sărbătorile alături de el, sunt îngenuncheați de durere. În loc să sărbătorească reuniunea familiei, aceștia se pregătesc acum pentru funeraliile fiului lor. Daniel era cunoscut în comunitate pentru talentul său în meseria de frizer, fiind un tânăr pasionat de muncă și de viață.

Comunitatea locală este în stare de șoc, iar cei apropiați familiei cer dreptate pentru pierderea suferită.