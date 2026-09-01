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Politica· 1 min citire

Noi consultări pentru formarea guvernului: PSD, favorit să preia guvernarea, Bolojan își face bagajele

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 sept. 2026, 12:37
Actualizat1 sept. 2026, 12:41
SursăRealitate Plus

Nicușor Dan pregătește o nouă întâlnire cu liderii politici la Palatul Cotroceni pentru o serie de consultări informale înainte de o nouă nominalizare de prim ministru. Surse apropiate administrației prezidențiale spun ca la finalul acestei săptămâni se va face o noua propunere de prim ministru. Jurnalista Alessia Păcuraru a analizat scenariile vehiculate.

VARIANTELE DE PREMIERI


Sorin Grindeanu - PSD
Alexandru Nazare - PNL
Eugen Tomac - independent
SURSA: Realitatea Plus

CÂTE VOTURI AR PUTEA PRIMI GUVERNUL MINORITAR PSD

Voturi necesare pentru învestirea Guvernului – 233
PSD – 127 de parlamentari
UDMR – 31 de parlamentari
Grupul Uniți pentru România – 18 parlamentari
Grupul Minorităților Naționale -17 parlamentari
Grupul Pace Întâi România – 7 parlamentari
PNL (tabăra care l-a contestat pe Ilie Bolojan) – 14 parlamentari
Neafiliați – 22 de parlamentari


Total voturi – 236 de voturi 

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