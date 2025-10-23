Rezistul de la Economie a anunțat că procedura de eliminare a acestor pensii va fi reluată repetat până la adoptarea unei soluții. În eventualitatea în care Curtea Constituțională va declara legea neconstituțională, USR va iniția un referendum pentru modificarea Constituției.

„Pensiile magistraților nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ”

Ministrul a subliniat: „O să scriem cu litere de tipar că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ”.

El consideră că trebuie acceptat un principiu corect privind pensiile magistraților, iar USR a fost singurul partid care a susținut constant acest punct de vedere.

Alegeri pentru Primăria Capitalei. Este oficial! Când a hotărât Guvernul că va începe campania electorală

„Având în vedere că cei de la Curtea Constituţională au constatat că nu s-a respectat procedura pentru eliminarea pensiilor speciale, se va relua procedura asta de câte ori va fi nevoie. Dacă într-un final Curtea Constituţională nu mai găseşte nimic să vorbească despre procedură şi va considera că această lege este neconstituţională, USR a anunţat că va declanşa un referendum pentru modificarea Constituţiei, să scriem cu tipar în Constituţie că pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ”, a declarat Radu Miruță.

Decizia Curții Constituționale privind procedura

Luni, 20 octombrie, Curtea Constituţională a admis contestația Înaltei Curți de Casație și Justiție pe tema legii referitoare la pensiile magistraților. CCR a decis că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii și faptul că Guvernul nu a așteptat întregul termen de 30 de zile necesar obținerii acestui aviz încalcă mai multe articole ale Constituției.

Această decizie a determinat reluarea procedurii legislative referitoare la pensiile speciale și a reanimat dezbaterea publică privind drepturile financiare ale magistraților.

Între timp, discuțiile despre sistemul de pensii speciale rămân în centrul atenției politice și constituie un subiect foarte sensibil, cu implicaţii atât pentru puterea judecătorească, cât și pentru opinia publică.

Un consilier USR s-a ales cu dosar penal, după ce a fost implicat într-un scandal cu elevi într-un hotel din Deva