Nicușor Dan, vizită strategică la o bază militară din Finlanda. Ce prevede agenda președintelui

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 sept. 2026, 07:46

Președintele Nicușor Dan participă, luni, la a doua zi a lucrărilor Summitului European pentru Arctica. Potrivit Administrației Prezidențiale, programul șefului statului include o vizită la baza militară Lapland Air Wing, precum și participarea la o sesiune dedicată evoluțiilor din regiunea arctică, securității și perspectivelor de viitor.

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