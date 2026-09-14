Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, vizită strategică la o bază militară din Finlanda. Ce prevede agenda președintelui

Nicușor Dan alături de cancelarul german, Friedrich Merz/ Administrația Prezidențială

Nicușor Dan alături de cancelarul german, Friedrich Merz/ Administrația Prezidențială

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 sept. 2026, 07:46

Președintele Nicușor Dan participă, luni, la a doua zi a lucrărilor Summitului European pentru Arctica. Potrivit Administrației Prezidențiale, programul șefului statului include o vizită la baza militară Lapland Air Wing, precum și participarea la o sesiune dedicată evoluțiilor din regiunea arctică, securității și perspectivelor de viitor.

Potrivit Administrației Prezidențiale, luni, președintele Nicușor Dan va vizita baza militară Lapland Air Wing și Expoziția „Arctic Opposites”. Șeful statului va participa apoi la sesiunea de lucru „Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic”, dedicată evoluțiilor actuale, securității și perspectivelor privind regiunea arctică.

Agenda președintelui mai include participarea la dejunul de lucru „The EU's Role and Actions in the Arctic”, precum și o conferință comună de presă cu liderii care participă la Summitul European pentru Arctica.

Securitatea Flancului Estic, discutată la întâlnirea de duminică cu Friedrich Merz

Duminică, în prima zi a Summitului, Nicușor Dan a avut o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz. Cei doi au discutat despre situația de securitate de pe Flancul Estic, în contextul amenințărilor ruse, precum și despre potențialul cooperării româno-germane în industria de apărare.

Tot duminică, președintele României a participat la cina de lucru oferită de premierul finlandez, Petteri Orpo.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nicusor dansummit arcticasummit finlandafinlandabaza militara

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe