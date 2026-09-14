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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, vizită strategică la o bază militară din Finlanda. Ce prevede agenda președintelui
Nicușor Dan alături de cancelarul german, Friedrich Merz/ Administrația Prezidențială
Președintele Nicușor Dan participă, luni, la a doua zi a lucrărilor Summitului European pentru Arctica. Potrivit Administrației Prezidențiale, programul șefului statului include o vizită la baza militară Lapland Air Wing, precum și participarea la o sesiune dedicată evoluțiilor din regiunea arctică, securității și perspectivelor de viitor.
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