”Autoritățile române vor continua eforturile necesare pentru a corecta deficitul în exces, deoarece stabilitatea și predictibilitatea sunt esențiale pentru economia noastră. Apreciem dialogul constructiv privind eforturile Comisiei Europene de a identifica soluții pentru provocările noastre în domeniul fiscal”, a afirmat liderul de la Cotroceni pe platforma X.

Șeful statului a adăugat că România este angajată pentru a implementa până în august anul viitor Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit.

”Comisarul mi-a transmis că în evaluarea sa România se află pe drumul corect şi îşi va reduce deficitul dacă duce la bun sfârşit toate reformele anunţate. M-a asigurat, de asemenea, că ţara noastră are tot sprijinul Comisiei Europene în acest demers, dar şi pentru a finaliza toate investiţiile şi proiectele din PNRR. La rândul meu, l-am asigurat că vom depune toate eforturile pentru a folosi în mod eficient aceste fonduri, astfel încât fiecare euro să fie valorificat în beneficiul României”, a mai transmis Nicuşor Dan, pe Facebook.