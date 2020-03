Nelu Tataru, măsuri de ultimă oră: "Intenționăm să extindem testările la toți cei instituționalizați"

Desi astazi s-au inregistrat primele 2 decese de coronavirus, Nelu Tataru spune ca Romania ramane in acelasi scenariu:

"Ramanem in acelasi program, strategia implica inclusiv cazuri de deces. Avem si acum 14 pacienti in terapie intensiva din care 3 in situatie grava. Suntem intr-un registru in care ca medie de varsta sunt 45 de ani, cazuri medii, usoare, se negativeaza repede. Cei mai multi asimptomatici.

Transmitere intercomunitara am avut si la Gerota si la Hunedoara. Important e ca aceste focare sa ramana mici si sa-i putem depista rapid. ", a declarat Nelu Tataru.

Tataru a mai spus la Realitatea PLUS ca se doreste extinderea testarilor:

"Am extins aceste testari prin grupul de lucru, in urmatoarea perioada intentionam sa-i testam toti cei institutionalizati, dar mai ales cei cu test la gripa negativ. 400 de pacienti sunt internati si testati zilnic. Personalul medical din prima linie e testat, avem in crestere un numar de cadre medicale care au fost in contact cu persoane bolnave.

Spitalele au primit echipamente, in fiecare zi realimentam stocurile. Spitalele ne raporteaza de 2 ori pe zi. Urmeaza ca sa putem alimenta suplimentar spitalele. Toate cadrele medicale au inteles ca simularile cu echipamente trebuie sa lase locul cazurilor reale, un training foarte bine facut despre ce facem cu aceste echipamente. ", a declarat Tataru.