Negocieri strânse între Londra și Bruxelles pe tema unui posibil acord post-Brexit. Urmează două zile CRUCIALE

Acest "nou efort" a fost decis sâmbătă seara la cel mai înalt nivel de premierul britanic Boris Johnson şi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o suspendare a negocierilor timp de 24 de ore vineri, la capătul unei săptămâni fără rezultate la Londra.



Cei doi responsabili vor face un nou bilanţ luni seara, sub presiunea tot mai intensă a calendarului privind încheierea unui eventual acord comercial, care va trebui ratificat de parlamentul britanic şi de cel european înainte de a intra în vigoare 1 ianuarie.



Cele 48 de ore se anunţă cu risc înalt pentru că Johnson şi von der Leyen nu au putut decât să constate din nou sâmbătă seara "divergenţele importante asupra a trei subiecte care blochează discuţiile încă din luna martie".



"Cele trei subiecte sunt legate între ele prin firul roşu al suveranităţii britanice - 'take back control' al britanicilor - şi cel al protecţiei intereselor europenilor", care refuză să vadă apărând o economie dereglementată la poarta lor, subliniază o sursă europeană.



Oricare ar fi rezultatul luni seara, viitoarea relaţie cu Londra urmează să fie în orice caz unul dintre subiectele fierbinţi ale summitului european de joi şi vineri la Bruxelles.



De la ieșirea oficială a Regatului Unit, în 31 ianuarie 2020, Londra continuă să aplice regulile UE. Abia la sfârşitul acestei perioade de tranziţie, în 31 decembrie, vor interveni ieşirea sa de pe piaţa unică şi din uniunea vamală.



În absenţa unui acord, schimburile între Londra şi UE se vor face de la 1 ianuarie potrivit doar regulilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), sinonime drepturilor vamale şi cotelor, ceea ce face să crească riscul unui nou şoc economic în plus celui legat de pandemia de coronavirus, mai arată sursa citată.