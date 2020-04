Motivul pentru care a scăzut numărul de cazuri în ultimele două zile: în weekend se testează mai puțin, în România

Ministrul Sanatatii a fost intrebat despre motivul pentru care in ultimele 2 zile a scazut semnificativ numarul de noi infectari. Raspunsul sau a fost unul clar: "In weekend au fost prelucrate mai putine teste".

Daca saptamana trecuta, in Romania incepusera sa se anunte cate 400 de noi cazuri, in medie, pe zi, in weekend numarul a scazut brusc, insa nu pentru ca raspandirea bolii ar fi fost mai scazuta, ci pentru ca numarul de teste a fost reduse dramatic la sfarsitul saptamanii.

Iata cum au aratat statisticile ultimelor zile

miercuri, 1 aprilie (Rezultatele testelor din ultimele 24 de ore) 1955 teste - 215 cazuri noi

joi, 2 aprilie - 1874 teste - 278 cazuri noi

vineri, 3 aprilie - 3174 teste - 445 cazuri noi

sambata, 4 aprilie - 4435 teste - 430 cazuri noi

duminica, 5 aprilie (teste prelucrate sambata) -2531 teste - 251 cazuri noi

luni, 6 aprilie (teste prelucrate duminica) - 2364 teste - 193 cazuri noi