La doi ani și două luni după moartea suspectă a unui oficial NATO în Complexul rezidențial „Stejarii”, din Pădurea Băneasa, construit și administrat de Ion Țiriac, spre mijlocul anului 2023 în presă a transpirat un nou deces subit, în același cartier de lux. A doua victimă era tot un cetățean american aflat în România în misiune.

11 martie 2021: Unul dintre cei mai de seamă reprezentanți NATO în România, găsit mort la duș

Tristan Higgins, în vârstă de 50 de ani, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai NATO în țara noastră, a fost găsit fără suflare în Complexul Stejarii, după ce înotase în bazin, făcuse sport la sală și trecuse pe la saună.

Potrivit jurnaliștilor care au investigat decesul, Higgins a fost găsit mort în cabina de duș.

13 mai 2023: Un angajat am Ambasadei SUA, membru al Corpului dimplomatic, găsit mort în baie

La aproape doi ani distanță, un alt cetățean american, „de vârstă mijlocie”, angajat al Ambasadei SUA și membru al Corpului diplomatic, a fost găsit mort în baie, în același Complex Stejarii, plin de sânge, așa cum relata presa, la acea vreme.

Cele două decese, aproape trase la indigo, au trezist suspiciuni în rândul anchetatorilor, dar și printre rezidenții cartierului de lux ridicat de Ion Țiriac. Sunt multe elemente comune între cele două cazuri, iar misiunile pe care le aveau cei doi cetățeni americani îi trimit pe anchetatori și pe pista unor posibile crime.