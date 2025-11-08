Inițial, decesul a fost atribuit epuizării cauzate de stresul profesional și programul solicitant, însă, pe măsură ce zilele au trecut, au apărut informații care au schimbat complet perspectiva asupra cazului.

Suspiciuni tot mai mari în jurul fostului soț

Colegii medicului au început o anchetă neoficială, iar în centrul atenției se află fostul ei soț, comisarul-șef Sorin Laurențiu Manolescu, ofițer de rang înalt din cadrul poliției buzoiene. Cei doi au avut o relație de șase ani, căsătoriți între 2019 și începutul lui 2025. După divorțul pronunțat în februarie 2025, între ei a izbucnit un conflict intens privind bunurile comune.

Potrivit celor apropiați, medicul ar fi fost devastat de faptul că fostul soț o înșelase. Tensiunile s-au amplificat atunci când polițistul s-a recăsătorit la doar o lună după divorț și a cerut în instanță o parte din bunurile aflate în locuința medicului, pentru a-și mobila noua casă.

Procese, acuzații și amenințări înainte de tragedie

Dosarul aflat pe rol la începutul anului 2025 arată că disputa dintre cei doi ajunsese la un nivel alarmant. Fostul soț a acuzat-o pe Ștefania de distrugere și refuz de colaborare în procesul de inventariere a bunurilor.

„Pârâta a schimbat yala de acces în imobil, astfel încât reclamantul se află în imposibilitatea de a intra în posesia bunurilor sale personale... Aceasta afirmând în repetate rânduri că ‘o să dea foc’ lucrurilor sau că ‘o să le distrugă’”, se menționează în procesul-verbal întocmit la 27 ianuarie 2025 de executorul judecătoresc.

Lista obiectelor revendicate era lungă și includea nu doar bunuri personale și aparate electrocasnice, ci și piese de mobilier, covoare, perdele, frigiderul și aparatul de aer condiționat.

Doctorița Ștefania Szabo a fost înmormântată. Semne de întrebare privind ultimele clipe ale medicului găsit mort în camera de gardă

Ultimele luni, marcate de teamă și izolare

Colegii Ștefaniei Szabo povestesc că, în ultimele luni, medicul părea tot mai apăsat de situația personală. Evita întâlnirile cu prietenii și prefera să rămână în spital după program. „Era mereu cu zâmbetul pe buze, dar se vedea că poartă o povară. Spunea că nu mai are liniște din cauza proceselor și a amenințărilor”, a relatat o colegă, citată de Click!

Potrivit unor surse din Spitalul Județean Buzău, femeia își pierduse complet liniștea, iar starea de anxietate era tot mai vizibilă. Deși încerca să-și ascundă frământările, apropiații observau că trăia sub presiune constantă.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a morții, însă colegii și apropiații medicului consideră că există elemente care nu pot fi ignorate.

Mesajul transmis de colegii din Buzău

Conducerea Spitalului Județean Buzău a transmis un mesaj emoționant în memoria medicului dispărut:

„Moartea doamnei doctor Ștefania Szabo reprezintă o pierdere imensă pentru întreaga echipă medicală. A fost un profesionist desăvârșit și un om de o rară bunătate.”

Colegiul Medicilor, reacție la aproape o săptămână de la decesul doctoriței Ștefania Szabo