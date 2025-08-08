În dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost inculpat pentru viol săvârşit asupra unui minor, în formă continuată. Anchetatorii susţin că, timp de mai multe luni, el a violat o adolescentă de 14 ani.

”În perioada 2024 - iulie 2025, în mod repetat, inculpatul, un bărbat în vârstă de 40 de ani, a întreţinut raporturi sexuale cu persoana vătămată minoră, în vârstă de 14 ani, la domiciliul său din Bucureşti. Inculpatul a profitat de vârsta fragedă a persoanei vătămate, care nu putea exprima un consimţământ valabil, câştigându-i treptat încrederea prin oferirea de cadouri şi sume de bani”, a transmis Parchetul, printr-un comunicat de presă.

Surse din cadrul instituției spun că ancheta în acest caz a început după ce părinţii fetei au depus sesizare. Mama şi tatăl adolescentei au început să-şi pună întrebări după ce aceasta a început să îi mintă şi să lipsească inclusiv noaptea de acasă. Cei doi au făcut demersuri pentru a afla adevărul cu privire la fiica lor, iar când au avut suspiciunea că este victima unui abuz au depus reclamaţie, scrie News.ro.

Iniţial, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar vineri, procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 30 de zile. Propunerea a fost respinsă de către un judecător de drepturi şi libertăţi, care a dispus, în schimb, plasarea inculpatului sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către procurorii specializaţi în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Agresiuni Sexuale.