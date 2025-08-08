Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a transmis, vineri, că procurorul de caz a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti pentru arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor, propunerea fiind admisă.

”În data de 24.07.2025, în intervalul orar 11:33-11:53, inculpatul C.S., în vârstă de 75 de ani, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate, în vârstă de 13 ani, de a se apăra şi de a-şi exprima voinţa, din cauza vârstei fragede şi a luării prin surprindere, a atins-o pe aceasta, de mai multe ori, cu mâna în zona superioară a coapselor şi a feselor şi i-a ridicat pantalonii, în timp ce se deplasau cu un autobuz STB 117 între staţiile Fabrica de Pâine, situată în mun. Bucureşti, Şos. Sălaj, Sector 5 şi Mircea Vodă, situată în mun. Bucureşti, Bd. Mircea Vodă, Sector 3”, spun procurorii.

În acest caz, cercetările sunt în continuare desfăşurate de către D.G.P.M.B. – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.