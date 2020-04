Ministrul Sănătății: ”Sper să nu crească violent să nu avem acel varf ascutit care va sufoca spitalele”

”Aceasta pandemie a fost o provocare pentru toti, minister, administratii locale, cetateni, managementul spitalelor (...) In conditiile in care in China incepea in decembrie o epidemie, cred ca spitalele mari ar fi trebuit sa fie oarecum pregatite. Ma refer la manageri in general, fiecare are un plan de achizitii in care isi asigura necesarul de medicamente, materiale sanitare. Un manager slab mereu va acuza subfinantarea. Un manager bun stie sa dramuiască

Ce se va schimba dupa epidemie? Un val, daca nu te ia, te miscă doi metri mai incolo. Cred ca pe noi ne-a miscat un pas mai incolo. Dupa ce trece pandemia, am in plan sa evaluam fiecare unitate sanitara in parte.

DSP-urile trebuie sa le incadram cu specialisti. Avem acum putini epidemiologi si medici, asta a facut sa ajungem unde suntem acum, anchete epidemiologice efectuate defectuos, au scos la iveala un deficit de specialisti. DSP-urile trebuie reevaluate si completate cu personal de specialitate. Trebuie sa punem mai des DSP-urile la controale.

Noi suntem pregatiti pentru o patologie moderat-severa si suntem pregatiti sa facem fata la numarul de cazuri pe care il avem acum. In acest moment putem gestiona cazurile pe care le avem.

Avem doua saptamani grele, urmand ca dupa trei saptamani sa vedem efectul celor doua saptamani, ca agresivitate. Sper sa nu creasca violent sa nu avem acel varf ascutit care va sufoca spitalele”, a declarat Nelu Tătaru.